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رياضة

بعد وقوعه أمام الأهلي في مونديال الأندية.. الدحيل يتعادل مع قطر في الدوري القطري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:25 م
الدحيل
الدحيل
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إسماعيل محمود
تعادل فريق الدحيل مع نظيره قطر بهدف لمثله في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

المهدي برحمة أحرز هدف فريق قطر الأول، في الدقيقة 21، من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 51، عادل البرازيلي إدميلسون جونيور النتيجة للدحيل في الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان البريك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل للنقطة الثامنة والعشرين في المركز الثاني خلف السد صاحب الصدارة بـ 10 نقاط كاملة، فيما رفع قطر رصيده لـ 24 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن قرعة الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية قد وضعت النادي الأهلي في مواجهة الدحيل القطري.

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