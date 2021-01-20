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تعليم

ورش إلكترونية.. مسابقات لمهارات كرة قدم بتربية نوعية عين شمس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتى ناجى
قال" وحيد هشام"، رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، إن الأنشطة الطلابية بالكلية تعمل من خلال الصفحات الخاصة بالاتحاد الطلابي علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "هشام" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن أسرة الجوالة تطرح دورات تعليمة عبر الفيديوهات لتعليم الطلاب الطباعة والرسم علي الزجاج بالزيت والرمل وذلك بالورشة الإلكترونية الفنية والتي تعتبر فريدة من نوعها.

وأشار رئيس الاتحاد الى أن اللجنة الرياضة تقدم الجزء الثاني من مسابقة قد التحدى للشباب لضمان الحفاظ علي لياقتهم خلال تواجدهم بالمنازل، وذلك عن طريق عمل اكبر عدد من مهارات كرة القدم بشكل صحيح وتصويرها فيديو وارسالها، لافتًا الي وجود جوائز قيمة للفائزين       

والجدير بالذكر أنه قد قال "وحيد هشام " رئيس إتحاد طلاب  كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له  ، أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابى دون أي معوقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر الصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي باللكلية  علي مواقع الفيسبوك والإنستجرام واليويتوب 

كما أوضح " هشام " خلال تصريحاته الخاصة لـ موقع صدى البلد ، أن الصفحة تشتمل مسابقات رياضية للطلاب لتسلية أوقاتهم ومسابقات علمية ومسابقات للمجالات المفتوحة ، لافتًا الى عرض الأفلام الهادفة التي تساعد الطلاب والتي تعد من إختيارهم بعد التصويت 


وأشار رئيس إتحاد طلاب تربية نوعية عين شمس الى الرحلات التي يقدمها الإتحاد الى الطلاب عبر الإنترنت وذلك من خلال تصوير الاماكن الأثرية وعرضها للطلاب مع توصيف كل مكان ، مشيرًا الى الحملات التي تقدمها فرقه الجوالة بالكلية عن التعريف بالأنشطة الطلابية
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