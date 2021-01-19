الأوقاف: استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 19/ 1/ 2021م الموافقة على صرف مبلغ مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لاستخراج عشرين ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة , بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع .





جدير بالذكر أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ (120) ألف بطاقة , إضافة إلى هذه العشرين , ليكون إجمالي ما تم استخراجه والموافقة عليه (140) ألف بطاقة.



