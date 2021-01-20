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أخبار البلد

عضو مجلس الأطباء يوضح تفاصيل امتحان مزاولة المهنة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:21 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تفاصيل امتحان مزاولة المهنة وفقًا لحديث رئيس هيئة التدريب الإلزامي، جاء في النقاط التالية:

-نجاح وسقوط بدون درجات ولا يضاف للتراكمى.

-الامتحان online من المنزل منعا لأي تجمعات.

-سيتم الرجوع للIT لإمكانية توفير الامتحان من الموبايل.

-مشكلة التسجيل على الموقع يتم حلها من خلال مسئول التدريب فى الجامعة.

-الأسئلة جزء من الموقع مع إعادة الصياغة (ليست copy/paste) وجزء من اللجنة بأعداد 8 أساتذة فى الأربع تخصصات (باطنه- جراحة-نسا-أطفال) والطوارئ الخاصة بهم و5-6 أسألة ethics .

-الأسئلة  cases وخمس إجابات على usmle style والموضوعات الcommon واللجنة تحل كل الأسئلة مع بعض والصعب أو لم يجيب عليه أكثر من 30٪ يتم استبعاده.

-سيتم عمل امتحانات تجريبية مصغرة خلال يومين أو ثلاثة لاختبار السيستم وتوضيح مستوى الامتحان.

-الامتحان مدفوع ولم تحدد الوسيلة بعد.

-الدفعة التكميلية يجوز لها دخول الامتحان مع إمضاء تعهد باستكمال سنة التدريب وعدم الحصول على تصريح مزاولة إلا بعد انقضاء التدريب.

-العرب الدارسين بمصر ينظم دخولهم الامتحان أو عدمه وكذلك حصولهم على التصريح الاتفاقيات الخاصة بكل بلد.

-من له حق الدخول من العرب سيسجل برقم الباسبور الخاص به.

-مدة الامتحان ساعتين ونصف فى أيام 6/ 13 / 20 فبراير وفى حالة النجاح فى أي محاولة لا تدخل المحاولات التالية.

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