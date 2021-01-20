حسين السيد: ساسي قريب من البقاء في الزمالك.. والوكلاء سبب الأزمة.. فيديو

قال حسين السيد، حارس الزمالك السابق و نائب رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة السابق بالنادي، ، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.





وأضاف حسين السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن العامل الأساسي في انتصارات الزمالك هو استقرار إدارة القلعة البيضاء، ونجاحها في الإبقاء على القوام الرئيسي للفريق.





وأشاد حسين السيد بالجيل الحالي للزمالك، مؤكدًا أنه أحد أفضل الأجيال في تاريخ الفارس الأبيض، مؤكدًا: "هذا الجيل يذكرني بجيل الأحلام العظيم للزمالك".





وقال: "وضعنا معايير وأولويات لتجديد عقود اللاعبين من اليوم الأول في عملنا بالزمالك، وفوجئنا بمستحقات مالية تبلغ مليونًا و400 ألف يورو لفرجاني ساسي لدى الزمالك، سددنا منها 85% فقط".





وتابع: "وضعنا حد أقصى في عقود اللاعبين المحليين لمواكبة الأحداث ومعايير سوق الانتقالات، ومن الصعب تحديد معايير مالية لتعاقداتنا مع اللاعبين الأجانب ونعتقد أن ساسي سيستمر معنا والوكلاء سبب أزمته".





وأكمل: "نجحنا في تمديد عقود الرباعي جنش وشيكابالا وفتوح وأوباما، والوكلاء سبب أزمات كثيرة بالقلعة البيضاء".



