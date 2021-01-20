لتطوير سيارات ذاتية القيادة.. تعاون بين «مايكروسوفت» و«كروز» باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن تعاونها مع شركة "كروز" الأمريكية، إحدى الشركات التابعة لشركة "جنرال موتورز" العملاقة، والمتخصصة في حلول السيارات ذاتية القيادة، للمساعدة في تسريع تسويق مركباتها ذاتية القيادة.





كما تشمل الصفقة قيام "مايكروسوفت" باستثمار 2 مليار دولار في "كروز"، مما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 30 مليار دولار.



