ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لتطوير سيارات ذاتية القيادة.. تعاون بين «مايكروسوفت» و«كروز» باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:29 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن تعاونها مع شركة "كروز" الأمريكية، إحدى الشركات التابعة لشركة "جنرال موتورز" العملاقة، والمتخصصة في حلول السيارات ذاتية القيادة، للمساعدة في تسريع تسويق مركباتها ذاتية القيادة.

كما تشمل الصفقة قيام "مايكروسوفت" باستثمار 2 مليار دولار في "كروز"، مما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 30 مليار دولار.

وكجزء من الصفقة، ستستعين "كروز" بمنصة الحوسبة السحابية "مايكروسوفت أزور" للمساعدة في تسريع عملية جني الأموال من أسطولها من المركبات المستقلة، وبدورها، ستستفيد "مايكروسوفت" من علاقتها مع "كروز" للتوسع أكثر في قطاع النقل.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أبرزها عند الجماع.. تعرف على 6 أوقات يستحب الوضوء لها

سيارات أنقذت محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي

ترامب يرفع السرية عن تحقيقات FBI حول صلاته المشبوهة بروسيا

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

دراسة جديدة حول الأضرار الدماغية التي قد يسببها فيروس كورونا لمصابيه

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو