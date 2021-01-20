الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء - في بيان - أن القمر الصناعي "تيانتونغ 1-03" تم إطلاقه الساعة 00:25 صباحا بتوقيت بكين، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.