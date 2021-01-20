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السيسي: الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه رغم التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة كورونا، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات.

وأضاف الرئيس أن برنامج الإصلاح نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
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