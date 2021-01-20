إذا كان عملك من المنزل.. تجنب الشغل من هذا المكان بالبيت واتبع هذه الخطوات

سيطرت على العالم حاليًا فكرة العمل من المنزل بعد أن توغل فيروس كورونا المستجد وأصاب الملايين حول العالم، ومن هذا المنطلق لجأت العديد من الشركات إلى منح موظفيها الفرصة للعمل من المنزل لوقف تفشي الفيروس.









وفي هذه الأثناء، يقوم العاملون بعدة عادات خاطئة خلال تواجدهم للعمل بالمنزل، منها مباشرة العمل من السرير بدلًا من الجلوس على كرسي ومكتب، فقد وجد استطلاع أجراه موقع Uswitch.com أن ربع العاملين من المنزل قد عملوا من السرير.









تقول كاثرين كوين، رئيسة الجمعية البريطانية لتقويم العمود الفقري: "لقد وجدنا أن ما يصل إلى 40٪ من الأشخاص الذين عملوا من المنزل أثناء الإغلاق قد عملوا من فراشهم في مرحلة ما"، بحسب ما نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية.











وتكمل: "أنت تعلم أنه ليس من المفترض أن يكون لديك أجهزة في غرفة النوم، وأن سريرك مخصص فقط للنوم، وأن الوضع الجيد هو الجلوس أمام مكتب أو منضدة، وذلك لأن العمل في الفراش يمكن أن يسبب أو يفاقم آلام الظهر".









وتابعت: "من الجيد إنشاء بعض الحدود بين العمل والراحة، وإذا لزم العمل من السرير فهناك بعض الخطوات الواجب توافرها حتى يثمر هذا العمل بالنجاح ودون أن يسبب أية آلام".









وأوضحت: "من المهم أن تبقي الكمبيوتر المحمول أمامك على ارتفاع نظرك لتجنب أي إجهاد على رقبتك".









كما أنه من المهم ألا تضع المشروبات والمأكولات بجانبك وتعمد تركها في مكان بعيد، حتى تقوم من حين لآخر وتمارس بعض الحركة المفيدة للجسم، حتى لا تتيبس العضلات.











وعليك أن تهتم بالحصول على الوسائد الدعامة للظهر، وتأكد من أن أسفل ظهرك مدعوم بالكامل نفس الدعم الذي يتمتع به كرسي المكتب حتى لا يصاب بالآلام.









بينما توضح كوين: "إن أجسامنا تحب التنوع، لذا فإن نصيحتي الأولى هي محاولة تغيير أماكن العمل أو الوضعية إذا كنت تعمل من غرفة نومك، ادمج الحركة في يومك، لذا جرب شيئًا بسيطًا مثل روتين اليوجا لمدة 10 دقائق في الصباح، أو قم بإجراء مكالمة عمل واحدة في اليوم وأنت واقف أو انطلق في نزهة لمدة 20 دقيقة خلال استراحة الغداء".







