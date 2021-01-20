شاهد.. طريق الموت.. إصابة اثنين إثر انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

شهد طريق قرية العدوة بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع بطريق الزقازيق ، مما أدى إلى إصابة اثنين.









تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى، أمام قرية العدوة بطريق أبو كبير الزقازيق، وأدى الحادث إلى إصابة اثنين مستقلين السيارة وتهشم أجزاءها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفي.





وفى سياق آخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.









وتنفيذًا لتعليمات المحافظ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة على مراكز الدروس الخصوصية ، أسفرت عن غلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع شلتوت والدروس وبجوار مسجد الصحابة بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.