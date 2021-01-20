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أخبار العالم

شاهد.. بايدن يبدأ ولايته الرئاسية بالصلاة في كنيسة سانت ماثيوز قبل حفل التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:24 م
جو بايدن وزوجته جيل
جو بايدن وزوجته جيل بايدن
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محمد عثمان
توجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن، اليوم الأربعاء للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.

وغادر بايدن وزوجته مقر الرؤساء المؤقت "بلير هاوس" الذي يقضي فيه كل رئيس أمريكي جديد ليلة ما قبل التنصيب، متوجهًا إلى الكنيسة ليكون رفقة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

يأتي ذلك وسط تأهب أمني غير مسبوق في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا.

وكان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، غادر في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

ومن المقرر أن يحضر حفل التنصيب مايك بنس، نائب ترامب، وعدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

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