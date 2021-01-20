17 نائبا في الحزب الجمهوري يبعثون برسالة تأييد للرئيس بايدن

حملت النائبة الجمهورية "بيث فان دوين"، التي تمثل إحدى مقاطعات تكساس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقعتها وانضم إليها فيها 16 نائبًا جديدًا في مجلس النواب من الجمهوريين، قائلة إنهم يتطلعون للعمل معه، في رسالة تأييد واضحة للرئيس الجديد، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





وكتب النواب "نعتقد اعتقادا راسخا أن ما يوحدنا كأميركيين هو أعظم بكثير من أي شيء قد يفرقنا".





أضافوا "بهذه الروح، نأمل أن نتمكن من تجاوز الصراع الحزبي للتفاوض بشأن تغيير ذي مغزى للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كأفضل دولة في العالم.".





ومن بين الممثلين الذين وقعوا على الرسالة ماديسون كاوثورن وباري مور وبورجيس أوينز وماريانيت ميلر ميكس وبيتر ميجر وآشلي هينسون وكارلوس أ. جيمينيز.





وجاء في الرسالة أن "الدوائر الانتخابية التي نمثلها تُظهر تنوع الأفكار عبر أمتنا العظيمة".





وأضافت أن "الأمريكيين سئموا من الجمود الحزبي ويريدون ببساطة أن يروا قادة من كلا الجانبين يعملون في قضايا مهمة للعائلات والعمال والشركات الأمريكية".



