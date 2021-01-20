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عاجل.. بايدن يغادر إلى البيت الأبيض بعد انتهاء القداس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:08 م
تنصيب بايدن
تنصيب بايدن
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محمود محسن
أذاعت فضائية إكسترا نيوز نبأ عاجلا، عن استعداد جو بايدن للمغادة إلى البيت الأبيض بعد انتهاء القداس في إحدى كنائس العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
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