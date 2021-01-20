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بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:46 م
تنصيب بايدن
تنصيب بايدن
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محمود محسن
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلا عن بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
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