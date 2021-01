شاهد.. تساقط الثلوج فوق الحاضرين في حفل تنصيب بايدن

أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن ثلوج خفيفة بدأت تتساقط على الحاضرين في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في الكونجرس الأمريكي.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنه بمجرد صعود بايدن على درجات مبنى الكابيتول بدأت تتساقط ثلوج خفيفة على الجهة الغربية من المبنى.

وأوضحت الشبكة أنه تم ترك بطانيات على المقاعد لأفراد الأسرة والكثير من الحاضرين لحفل التنصيب.

ومن المقرر أن يحلف بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليمين الدستورية أمام الحاضرين من رؤساء سابقين وأعضاء بالكونجرس الأمريكي، ليصبح بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

Members of congress waiting for the Bidens as snow flurries fly across the West front of the Capitol pic.twitter.com/eoxLyeW0mc