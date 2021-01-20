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رياضة

ادعولي.. تعليق جديد لـ عمرو وردة على أزمة اتهامه بالتحرش| فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:24 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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اسراء اشرف
علّق المحترف المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، على اتهامه بالتحرش مجددا، بفتاة تدعى "فيدرا"، حيث أرسل لها عدة رسائل عبر "إنستجرام".

وقال عمرو وردة في فيديو خاص لصدى البلد: "ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، سيبوني ألعب كرة.. عندي مباراة مهمة في الكأس، سيبوني ألعب كرة، وأدعولي".

ونشرت فيدرا، التي تعيش في دبي بالإمارات، صورا للرسائل المتبادلة مع عمرو وردة عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وبحسب قولها، فإن وردة حاول التحرش بها، وطلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، لكنها صدته كونه لا يعرفها جيدًا وليس من حقه أن يتحدث معها في مثل هذه الأمور.


وارتبط اسم وردة بأكثر من واقعة تحرش، آخرها في معسكر المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2019.
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