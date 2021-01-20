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أخبار العالم

هاشتاج بايدن يتصدر تويتر عقب أداء اليمين الدستورية رئيسا لأمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #بايدن، وذلك عقب أن أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

 

وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن


وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

 

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

 

وتصدر هاشتاج #بايدن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وجاءت رسائل المباركة للرئيس جو بايدن كالأتي:


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