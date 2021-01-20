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بابا الفاتيكان: أأمل أن يعمل بايدن لمجتمع تسوده العدالة والحرية واحترام الحقوق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:22 م
بابا الفاتيكان وبايدن
بابا الفاتيكان وبايدن
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محمود محسن
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجل منذ قليل أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد أعرب عن أمله أن يعمل بايدن لمجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الإنسان.

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.
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