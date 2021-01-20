ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي أمريكي: بايدن سيتعاون مع الصين.. وسيعادي هذه الدولة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:13 م
بايدن
بايدن
Advertisements
محمد القاضي
قال إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، إن رئيس الولايات المتحدة المنتخب الجديد جو بايدن سيتعاون مع الصين باعتبارها من أكبر اقتصاديات العالم.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «بايدن يسعى للتهدئة داخل أمريكا بعد رحيل ترامب»، لافتا:«ترامب عاد كمواطن أمريكي ولم يعد لديه قيود بعد تركه الرئاسة».

وأوضح المحلل السياسي الأمريكي،: «الصين لن تترك حقها وسوف تدعو باين أن يتعامل معها بأسلوب مختلف عما كان التعامل مع ترامب».

وأشار: «بايدن توجهاته العدائية ستكون تجاه روسيا وليس الصين»، متابعا: «بايدن سيتخذ قرارات إلغاء أوامر أصدرها ترامب خلال حكمه».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محلل سياسي أمريكي: ترامب ما زال رئيسا لأمريكا ولا يعترف بالهزيمة

محلل سياسي أمريكي: انتشار فيديوهات تسويد البطاقات الانتخابية الرئاسية.. شاهد

مفاجأة.. كتاب أوباما أثبت اعتراض بايدن على قتل بن لادن

محلل: اختيارات بايدن لفريقه الرئاسى متوقعًا

سياسي أمريكي: مسلحون بين أنصار ترامب اقتحموا الكونجرس.. فيديو

بعد أحداث الكونجرس.. محلل سياسي: ترامب أصبح ماضيا ولن يكون له تأثير بعد 20 يناير

ترشيحاتنا

بـ الأرقام.. «صدى البلد» ينشر التفاصيل الكاملة لعقد الأهلي مع جيرالدو

محلل سياسي: ترامب كان محميًا من شعبه وبايدن خائف

شاهد .. عائلة ترامب تبكي قبل الرحيل من واشنطن

بـ 20 مليون جنيه.. عرض "مُغري" لنجم الأهلي.. وأحمد شوبير يكشف عن مفاجأة |شاهد

بنتي اتجوزت وعندها 17 سنة| جد طفلة الدقهلية يكشف تفاصيل تجريدها من ملابسها

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام