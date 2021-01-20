محلل سياسي أمريكي: بايدن سيتعاون مع الصين.. وسيعادي هذه الدولة

قال إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، إن رئيس الولايات المتحدة المنتخب الجديد جو بايدن سيتعاون مع الصين باعتبارها من أكبر اقتصاديات العالم.





وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «بايدن يسعى للتهدئة داخل أمريكا بعد رحيل ترامب»، لافتا:«ترامب عاد كمواطن أمريكي ولم يعد لديه قيود بعد تركه الرئاسة».





وأوضح المحلل السياسي الأمريكي، : «الصين لن تترك حقها وسوف تدعو باين أن يتعامل معها بأسلوب مختلف عما كان التعامل مع ترامب».



