محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

أثار محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللغط بشكل كبير مؤخرا عقب مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام الجونة، ودخوله في مناوشات مع جماهير الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





تلقى أبوجبل سخرية من تعليقات بعض جماهير الزمالك التي كانت توجه له النصائح، وهو ما أثار غضبهم بشكل كبير وبدأوا في توجيه الانتقادات للحارس.





وأكد شقيق أبوجبل ويدعى "مصطفى" أنه كان من المفترض أن يقوم مجلس إدارة الزمالك السابق بتعديل القيمة المالية في عقد شقيقه، ولكنه الأمر الذي لم يحدث





واستنكر شقيق أبوجبل قيام إدارة الزمالك الحالية بتجديد عقد حارس الفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الأخير يعتبر الحارس الثالث.









وجاء وصف شقيق أبوجبل لجنش بالحارس الثالث ليثير غضب الجماهير بصورة أكبر، حيث أكدت في التعليقات أنه يعتبر من قيادات الفريق الأبيض ولا يصح أن يتحدث عنه بهذه الطريقة.





وتولى أبوجبل حراسة عرين الزمالك خلال الموسم الماضي، بعد أن بدأ محمد عواد الموسم مع الفريق الأبيض، ولكن جاء تراجع نتائج الزمالك وقتها ليتم الاعتماد على أبوجبل مع بقاء عواد على مقاعد البدلاء، ولم يشارك الأخير مع الفريق الأبيض منذ ذلك الحين.



