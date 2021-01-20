ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:48 م
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
Advertisements
القسم الرياضي
أثار محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللغط بشكل كبير مؤخرا عقب مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام الجونة، ودخوله في مناوشات مع جماهير الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 تلقى أبوجبل سخرية من تعليقات بعض جماهير الزمالك التي كانت توجه له النصائح، وهو ما أثار غضبهم بشكل كبير وبدأوا في توجيه الانتقادات للحارس.

وأكد شقيق أبوجبل ويدعى "مصطفى" أنه كان من المفترض أن يقوم مجلس إدارة الزمالك السابق بتعديل القيمة المالية في عقد شقيقه، ولكنه الأمر الذي لم يحدث

واستنكر شقيق أبوجبل قيام إدارة الزمالك الحالية بتجديد عقد حارس الفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الأخير يعتبر الحارس الثالث.


وجاء وصف شقيق أبوجبل لجنش بالحارس الثالث ليثير غضب الجماهير بصورة أكبر، حيث أكدت في التعليقات أنه يعتبر من قيادات الفريق الأبيض ولا يصح أن يتحدث عنه بهذه الطريقة.

وتولى أبوجبل حراسة عرين الزمالك خلال الموسم الماضي، بعد أن بدأ محمد عواد الموسم مع الفريق الأبيض، ولكن جاء تراجع نتائج الزمالك وقتها ليتم الاعتماد على أبوجبل مع بقاء عواد على مقاعد البدلاء، ولم يشارك الأخير مع الفريق الأبيض منذ ذلك الحين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريبات تأهيلية لجنش وشيكابالا

الضربات تتوالى على الزمالك.. عواد يثير أزمة جديدة بعد جلوسه لجنش على الدكة

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع جنش حارس عرين القلعة البيضاء

جنش ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

ترشيحاتنا

خطوبة في الدقيقة 90.. من هو عريس ابنة ترامب بعد الإعلان في البيت الأبيض؟

مفاجآت لا تنسى في حفل تنصيب رؤساء أمريكا.. 6 زعماء سابقون قاطعوا حفل التنصيب

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة رضيعة الدقهلية

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

وزيرة الصحة: تراجع الإصابات بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام