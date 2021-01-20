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ديني

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة الوادي الجديد لتدريب الأئمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:21 م
تدريب الأئمة
تدريب الأئمة
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محمد صبري عبد الرحيم
وقع الشيخ محمود شاهين، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الوادي الجديد وجامعة الوادي الجديد بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح الشيخ محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم.

وأكد أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات: اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، وبناء المهارات الإعلامية.

وأضاف: أنه يهدف أيضًا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

من جانبه أشاد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة الوادي الجديد مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.
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