بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف بهدف تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة الفيوم، وقد وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم ، الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وزارة الأوقاف الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم .





وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد فاروق عبد السميع، عميد كلية التربية، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، و الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، و الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.









صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن البروتوكول يهدف لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورات تدريبية لتنمية مهارات الاتصال والتواصل للسادة الأئمة والواعظات على أن يتم ذلك بمقر الكليات التابعة لجامعة الفيوم مع نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.









ومن جانبه أشار الدكتور حسني حبيب أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية بهدف تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم في المجالات المختلفة، إضافة إلى العمل على دعم قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.





كما وجه حبيب الشكر لجامعة الفيوم على دعمها المتواصل للارتقاء بالسادة الأئمة والدعاة والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بالأئمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.









أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه من المقرر أن تستقبل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في ندوة علمية لطلبة وطالبات الجامعة تحت عنوان: "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل"، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأضاف شديد أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018 وتتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون لها الشخصية الاعتبارية مع تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتولى رئاستها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتهدف الهيئة إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

















