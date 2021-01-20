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الليلة بـ 300 جنيه في الفنادق.. السياحة والآثار تكشف مميزات «شتِّي في مصر» ..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:52 م
المعالم الأثرية
المعالم الأثرية
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هاني حسين
كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل مبادرة شتي في مصر لتنشيط السياحة الداخلية.

وقالت غادة شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الهدف من المبادرة؛ تنشيط السياحة في مصر، وتم التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة، والحكومة تدعم تذاكر الطيران للمناطق البعيدة مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والأسعار غير مسبوقة، وتكون الطائرة بأكملها بسعر موحد، وهذا أمر لم يحدث مسبقا".

وأضافت غادة شلبي "مصر تمتلك مميزات ومقومات كثيرة منها المعالم الأثرية الكثيرة والأجواء الدافئة في فصل الشتاء".

وأكدت غادة شلبي "نستهدف الأسر التي ترغب في تمضية إجازة، وتمت مراجعة كل الضوابط الإجرائية في معظم الفنادق، وحصلت على شهادة العلامة الصحية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة".

وأشارت غادة شلبي إلى أن الفنادق المشاركة في مبادرة شتي في مصر تتبع كل الإجراءات الاحترازية والفنادق قدمت عروض وتخفيضات للتعاون مع مبادرة شتي في مصر، وأسعار الفنادق الـ 3 نجوم تبدأ من 300 جنيه للفرد في الليلة شاملة الوجبات، وأسعار الفنادق 5 نجوم 750 جنيها للفرد في  الليلة شاملة الوجبات".

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