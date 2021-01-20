مبادرة شتى فى مصر تكشف عن أسعار التذاكر المدعمة لتشجيع السياحة الداخلية

قال بيتر ناثان ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية ، إن مبادرة " شتى فى مصر " ، أطلقتها وزارة السياحة والطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية .





وأضاف بيتر ناثان ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أن الهدف من المبادرة تشجيع السياحة الداخلية خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا .





واشار إلى أن السياحة الداخلية مهمة جدا لأعطاء شريان لحياة مرة أخرى للمنشأت الفندقية الموجودة فى مصر ، منوهة إلى أن هناك دعم كبير من وزارة الطيران المدنى على أسعار تذاكر الطيران للمدن الساحلية الموجودة فى مصر.



