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مبادرة شتى فى مصر تكشف عن أسعار التذاكر المدعمة لتشجيع السياحة الداخلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:39 م
بيتر ناثان
بيتر ناثان
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ريهام فيكتور
قال بيتر ناثان ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية ، إن مبادرة " شتى فى مصر " ، أطلقتها وزارة السياحة والطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية .

وأضاف بيتر ناثان ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أن الهدف من المبادرة تشجيع السياحة الداخلية خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا .

واشار إلى أن السياحة الداخلية مهمة جدا لأعطاء شريان لحياة مرة أخرى للمنشأت الفندقية الموجودة فى مصر ، منوهة إلى أن هناك دعم كبير من وزارة الطيران المدنى على أسعار تذاكر الطيران للمدن الساحلية الموجودة فى مصر.

وتابع أن سعر التذكرة تبدا من 1500 جنيه ، وحتى 2000 جنية شامل الذهاب والعودة والضريبة ، مؤكدًا أن نسبة الدعم على سعر تذكرة الطيران 25%  ، بالاضافة إلى ا، الرحلة لها أكثر من سعر  .
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