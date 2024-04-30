إصابة عامل سقط من الطابق الثالث أثناء تشطيبه واجهة منزل بالقليوبية

أصيب عامل بالقليوبية بكسور متفرقة في الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مديرأمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول عامل مصابا بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من الفحص سقوط المصاب من أعلى سقالة بالطابق الثالث بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها أثناء القيام بأعمال تشطيبات بواجهة أحد المنازل، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.