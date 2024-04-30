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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة المعارض: جناح مصر يضم 9 شركات بـ"ماكينات التصنيع الغذائي" بالرياض

صدى البلد

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بجناح في معرض ماكينات التصنيع الغذائي  ( Saudi Food Manufacturing) يقام على مساحة 192 مترا مربعا والذي تنطلق فعالياته اليوم بالرياض وتستمر حتى 2 مايو 2024.

تواجد مصر  بقوة في الأسواق الدولية

وقال اللواء شريف الماوردي.الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات  أن المعرض يعد ملتقى لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الصناعات الغذائية مما يجعله فرصة لفتح أسواق جديدة مشيرا إلى أن المشاركة المصرية تهدف إلى التواجد بقوة في الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية لتنميتها وزيادة تنافسيتها موضحا أن الجناح المصري من أهم الأجنحة الدولية الرسمية المشاركة، حيث يقام على مساحة 192 مترا مربعا بديكور خاص ذو طابع مصري ،ويشارك في الجناح 9 شركات مصرية من الشركات المتخصصة في مجال ماكينات التصنيع الغذائي.

التعاون بين الشركات المصرية والسعودية

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تنظم الجناح المصري بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومكتب التمثيل التجاري المصري بالسعودية لتعزيز الصادرات المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها في المملكة العربية السعودية والعالم.

نبذة عن  معرض Saudi Food Manufacturing

معرض Saudi Food Manufacturing من أهم المعارض المتخصصة في قطاع ماكينات التصنيع الغذائي.ويُقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ،وسوف يجمع قمة الأغذية المتقدمة أكثر الخبراء العالميين ديناميكية وجذابة في الصناعة، وقادة الفكر، وصناع السياسات وصناع القرار، لتقديم وجهات نظر جديدة وآراء، واستراتيجيات ملهمة حول مواضيع تتراوح بين اقتصاديات الابتكار، والحلول الخضراء، والتنويع والتصنيع الذكي، إلى ريادة الأعمال، والتكنولوجيا المتقدمة، والمصانع الذكية، والتمويل والاستثمار وأكثر من ذلك بكثير.

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