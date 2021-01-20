ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس الأمريكي بايدن يتوجه إلى البيت الأبيض بعد حفل التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:17 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلا، أفادت فيه بأن الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن توجه إلى مقر البيت الأبيض.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صديقي الرئيس.. أوباما يوجه كلمة لـ بايدن قبل حفل التنصيب

حليف ترامب.. زعيم الجمهوريين يصل إلى الكونجرس لمؤازرة بايدن

أحبك.. بايدن يوجه رسالة لهذا الشخص عقب وصوله إلى حفل التنصيب

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي تؤدي اليمين الدستورية

انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن

ضاحي خلفان: خطاب التنصيب لـ بايدن فاتر إلى حد كبير

ترشيحاتنا

خطوبة في الدقيقة 90.. من هو عريس ابنة ترامب بعد الإعلان في البيت الأبيض؟

عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور

أحمد موسى: استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا خلال أيام

مشادة بين ضيوف أحمد موسى الامريكان على الهواء.. فيديو

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

قطعوا كل حبال الود.. ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية