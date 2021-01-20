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رياضة

أحدث ظهور لـ رمضان صبحى على إنستجرام .. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاته ما بين: "جمدان.. لاعب عالمي".

يذكر أن أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، وجه نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز حيث طالبه بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ اي ضغوط او نقد يتعرض له.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغزط تعرض لها و وواصل تالقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي.

وأكمل أن هجوم جماهير الاهلي على رمضان جاء بسبب حبهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقه.
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