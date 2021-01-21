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أخبار العالم

كامالا هاريس تترأس الكونجرس لأول مرة.. والديمقراطيون يسيطرون على المجلس

الخميس 21/يناير/2021 - 12:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ترأست نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مساء أمس، جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي، لتبدأ مراسم تأدية أعضاء المجلس اليمين الدستوري أمامها. 

وفاز الديمقراطيون بالأغلبية داخل المجلس، وذلك بعد أن أدى 3 أعضاء اليمين الدستورية أمام هاريس. 

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".

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