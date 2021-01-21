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شتي في مصر.. خبير سياحي: المبادرة تناسب كل الطبقات وتوفر فنادق بأسعار مناسبة.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 09:05 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عبد الفتاح العاصى، الخبير السياحى، إنه يتم تنشيط السياحة الداخلية فى تلك الفترة لأنه منذ أحداث جائحة كورونا ومعظم الرحلات الخارجية متوقفة.

وأوضح أن مبادرة "شتي في مصر" تحاول الاستفادة من طول فترة إجازة منتصف العام هذه المرة.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المبادرة تبدأ من 15 يناير وحتى نهاية فبراير، وتناسب كل الطبقات وتوفر أسعار إقامات وفنادق مناسبة.

وتابع أن السياحة الداخلية مهمة جدًا لإعادة شريان الحياة مرة أخرى للمنشآت الفندقية الموجودة فى مصر ، منوها إلى أن هناك دعمًا كبيرًا من وزارة الطيران المدنى على أسعار تذاكر الطيران للمدن الساحلية الموجودة فى مصر.
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