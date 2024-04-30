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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يستعين بعبد الله السعيد وناصر ماهر في مباريات الزمالك المحلية

امير عزمي مجاهد
امير عزمي مجاهد

صرح أمير عزمي مجاهد، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ،بأن البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك سوف يستعين باللاعبين الغير مقيدين أفريقيا فى المباريات المحلية لتحقيق نتائج أيجابية.

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وأوضح أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع عبر أون تأيم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " جوزيه جوميز سوف يعيد عبد الله السعيد وناصر ماهر إلى تشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة البنك الأهلى القادمة بسبب خبرتهم الكبيرة وانسجامهم".

وتابع أمير عزمي مجاهد: "فريق الزمالك قادر على تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية بسبب الروح العالية التى ظهر عليها اللاعبين الفترة الماضية".

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