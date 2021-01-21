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فن

بعد مشاركتها في حفل تنصيب جو بايدن.. أورلاندو بلوم لخطيبته كاتي بيري: فخور بك.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 09:32 ص
كاتي بيري
كاتي بيري
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شروق ابراهيم
شاركت النجمة العالمية كاتي بيري في إحياء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب «جو بايدن»، والذي أقيم أمس، الأربعاء، في ولاية واشنطن الأمريكية، بتقديمها أغنية  Fire wor.


من جانبه، أعرب الممثل البريطاني أورلاندو بلوم عن فخره بخطيبته كاتي بيري التي شاركت في احتفالية تاريخية ونشر فيديو لها من الحفل، وعلق قائلا: "يوما ما صغيرتنا ستكبر وترى والدتها تشارك في لحظة تاريخية".


وأضاف أورلاندو بلوم: "نتمنى أن نشفى ونتحد.. نحن نتمنى أن نحب.. هنا شريك فخور بحبيبته ومليء بدموع الفرحة".


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كاتي بيري وأورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول.


وأضافت الصحيفة البريطانية أن  كاتي بيري وأورلاندو بلوم بهذا سيصبحان جيرانا لأهم نجوم هوليوود منهم المغنية الأمريكية اريانا غراندي والين دي جينيرس وأوبرا وينفري.


ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل وباء كورونا.


وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.

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