ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك الدولي يوافق على تخصيص 34 مليون دولار لدعم حملة لقاحات كورونا في لبنان

الخميس 21/يناير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

قال البنك الدولي إنه وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.


وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة إذ جرى تسجيل ما يربو على 6000 حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.


وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19.


اقرأ أيضا:


وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.


وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".


وقال البنك الدولي إن قرار إتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.


ويعمل البنك عن كثب مع ما يزيد على 100 دولة لتمهيد الطريق أمامها للحصول على قروض منخفضة الفائدة وتمويل لشراء وتوزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 في إطار مبادرة جديدة بقيمة 12 مليار دولار تمت الموافقة عليها في أكتوبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة العشرين.. العالم يعلق آماله على السعودية لانتشاله من تداعيات أزمة كورونا

سفير روسيا: موسكو طورت خطة لإدارة جائحة كورنا بقيمة 63 مليار دولار

باتفاقيتين مع «كوفاكس» و«فايزر».. لبنان يستقبل لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

نبأ سيئ.. لقاح موديرنا المضاد لـ كورونا ربما لن يراه العالم على الإطلاق

لقاح ضد كورونا: نتائج أكسفورد تظهر استجابة مناعية قوية لدى كبار السن

الصحة العالمية تحذر: الأشد فقرا سيتعرضون للدهس في معركة الحصول على لقاح كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أول ظهور لزوج ريهام عبد الغفور.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها.. وزواج وانفصال إيناس مكي في 6 شهور

بعد تعرضها للتنمر.. إطلالة نور عمرو دياب تلفت الانتباه عبر إنستجرام

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

وزير الرياضة: أغلقت مركز شباب على طريقة عادل إمام في التجربة الدنماركية

حقيقة إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة

صرف 500 جنيه منحة المولد النبوى الشريف للعمالة غير المنتظمة في مطروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو