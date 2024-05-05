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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول جولة أوروبية كبيرة للرئيس الصيني منذ كورونا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بجولة أوروبية هي الأولى له منذ سنوات حيث سيزور اليوم باريس، وفق ما ذكرت صحف دولية.
سيحرص نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى الدعوة إلى "المعاملة بالمثل" في مجال التجارة والبحث عن حل لحرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال رئيس الصين، رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال في مطار أورلي في باريس.

ويعقد شي جين بينج الذي يحتفل بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع ماكرون الذي أجرى مشاورات مسبقا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وصباحا، تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين الفرنسي والصيني في قصر الإليزيه، في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية.

وبعد الظهر، ينظم حفل استقبال رسمي للرئيس الصيني بحفاوة بالغة في قصر ليزانفاليد، وقبل مأدبة في الإليزيه، يلتقي ماكرون وشي وجها لوجه في اجتماع ذي طابع سياسي، ثم يتحدثان أمام الصحافة.

ويعتزم الرئيس الفرنسي أن يطلب من الصينيين دعم "هدنة أولمبية"، لتعليق "كل" النزاعات خلال دورة ألعاب باريس هذا الصيف.

ومن الأربعاء إلى الجمعة، يسافر شي إلى صربيا والمجر. 

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