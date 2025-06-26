أنواع الصرع .. علامات لن تخطر ببالك تكشف الإصابة أغربها | السرحان

لا يقتصر مرض الصرع على التسبب في التشنجات والسقوط على الأرض فحسب بل هناك أنواع مختلفة منه وتؤثر على الأشخاص بشكل مختلف.

ووفقا لما جاء في موقع NHS قد تُصاب بنوع واحد فقط من النوبات، أو أكثر وعندما تلاحظ الأعراض يجب الذهاب للطبيب فورا وإجراء الفحوصات.

أنواع الصرع



نعرض في هذا التقرير الأنواع الرئيسية لمرض الصرع بناءعلى النوبات والأعراض التى يسببها، وهي:

النوبات التوترية الارتجاجية، حيث تفقد الوعي وقد تسقط، وتصبح عضلاتك متيبسة ويرتجف جسمك ويرتجف



النوبات التوترية، حيث تصبح عضلاتك متيبسة فجأة وقد تسقط، ثم تتعافى بسرعة

النوبات الارتخائية، حيث تصبح عضلاتك مترهلة فجأة وقد تسقط، ثم تتعافى بسرعة.



نوبات الغياب، حيث تفقد الوعي لفترة وجيزة بما يحدث من حولك وتكن في حالة تشبه السرحان.



النوبات البؤرية، حيث تشعر بمشاعر أو أحاسيس أو حركات غير عادية.



النوبات الرمعية العضلية، حيث ترتعش عضلاتك لفترة مؤقتة.