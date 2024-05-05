حكيم مفاجأة حفل غنائي بشبين الكوم اليوم.. تفاصيل

يحيى المطرب حكيم حفلا غنائيا اليوم فى شبين الكوم وذلك وسط حضور جماهيرى كبير والذى ينتظر أن يقدم لهم عددا من الأغاني الجديدة والقديمة.

ويشدو حكيم بأغاني تنال إعجاب جمهوره فى شبين الكوم من بينها "حلاوة روح ولا واحد ولا ميه وواحد بس.

وعلق حكيم على حفله اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلا : إن شاء الله يوم الأحد الموافق 5 مايو هكون مع أحلى جمهور في شبين الكوم، وعمل أحلى حفلة من سلسلة حفلات ليالي مصر.

وفي بداية العام، طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الموضة السنة دي”، وذلك بعد نجاح أغنية “واحد بس” التي طرحها قبل 4 أشهر.

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: “خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة”.

وكان طرح حكيم أغنياته التي تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

وقدم حكيم ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "الكبير"، ويضم ١٠ أغان متنوعة، والذى طرحه على طريقة السينجل، خلال الفترة القليلة المقبلة.