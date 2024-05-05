أهالي الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: التاريخ لن يسامحكم إذا ضيعتم فرصة الصفقة

وجهت مقرات أهالي الأسرى الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمناسبة ذكرى المحرقة “الهولوكوست”، ودعته إلى "تجاهل الضغوط السياسية وتولي أمر إعادة الأسرى الـ 132 المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وتوجهت العائلات إلى نتنياهو، وسط تقارير متضاربة حول التقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس وإجراء محتمل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

وقالوا في بيان: "اليوم، عشية يوم المحرقة، نريد أن نذكرك بوعودك، ومن واجبكم تجاهل أي ضغوط سياسية، ولن يسامحكم التاريخ إذا ضيعتم الفرصة، فعودة المختطفين شرط ضروري للتأهيل والفداء والنهضة الوطنية".

وأعلنت حركة حماس، الليلة الماضية ، أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ستستمر اليوم وقال إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن إصرارها على الدخول إلى رفح بدلا من وقف العدوان والانسحاب الكامل، مضيفة أن إسرائيل تبحث عن اتفاق إطاري لإطلاق سراح الأسرى لا يتضمن وقف الحرب.