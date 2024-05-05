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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيد تجدد الحياة.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح رئيس
إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد

استعرض برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «عيد تجدد الحياة ».

كل عام وأنتم بخير.. غدًا نحتفل بعيد شم النسيم، وهو واحد من أقدم الأعياد المصرية، وأحبها وأكثرها بهجة،  يحتفل به المصريون منذ حوالي 2700 سنة قبل الميلاد، بمعني أن عمره 4700 سنة والمصريون يحتفلون بنفس مظاهر الاحتفال الفسيخ  والرنجة والملوحة والخص والملانة.. وهذا العام أيضا نحتفل بعيد القيامة وأسبوع الآلام. جعل الله المصريين في أعياد دائمة. 
وأذكر أن  عالم المصريات الكبير الدكتور زاهي حواس شرح أن المصري القديم كان يحتفل به عيدًا للبعث وخلق الكون وأول أيام الزمان.. وعيدا للربيع، فكان المصري القديم يطلق عليه اسم "شمو" وهو فصل الحصاد، وتجدد الحياة واستمرار الوجود، وأضيفت لها في لغتنا العربية كلمة النسيم.

شم النسيم هو عيد تجدد الحياة واستمرارها عند قدماء المصريين وبالنسبة لنا هو مناسبة سعيدة تجتمع فيها الأسرة.. كان المصريون يحتفلون به بأن  يأخذون الزهور المملوءة بعطر الآلهة،  يضعونها فى طريق  الأحباب وعلى أبوابهم.

وظلت طقوس الاحتفال بشم النسيم تتوارثها الأجيال وتضيف اليها  جيلا بعد جيل، وتتطور مع الزمن في مختلف العصور ، فنجد الناس يرقصون وينشدون الأغاني ويقيمون موائد الطعام والكل سعيد، بتفتح الزهور ، وبدء خلق الطبيعة .

ولا يوجد مصري أو اسرة مصرية إلا ولها ذكريات وحكايات في الاحتفال بشم النسيم تختلط فيها البهجة بدخول الربيع وتفتح الزهور والبهجة باستقبال فيضان النيل وتناول الخس والملانة والأسماك والفسيخ والبيض الملون حتى وصلت هذه العادات إلى العصر الحالي،  حفلات  ومهرجانات وخروج الي الحدائق والمتنزهات ومازلنا نحافظ علي عادات أجدادنا نفس الأكلات ونفس البهجة والفرحة بقدوم الربيع.

 ورغم بعض الدعاوي بأن هذه الأعياد بدعة إلا أن شيوخنا وفضيلة المفتي رد عليها بأنها أعياد اجتماعية تحيي فيها الشعوب تراثها وهناك فارق بين الأعياد الدينية التي تخص فئة واحدة والأعياد الاجتماعية التي تشترك فيها كل الأمة مثل عيد شم النسيم ، الذي نحتفل به جميعا مسلمين ومسيحيين نحتفل به كمصريين وكأقدم عيد مصري ونحتفل به مع احتفالات الأخوة المسيحيين بالأعياد كل عام وهم بخير فهو يأتي في نهاية الصوم الكبير ومع خميس العهد وسبت النور وأحد القيامة وشم النسيم بعد أسبوع الآلام!

نحن بلد ذات حضارة فرعونية ويونانية وإغريقية وقبطية وإسلامية لنا تراث كبير والعديد من الطقوس والاحتفالات.

أتمني أن تكون هناك جمعيات أهلية ومراكز لإحياء هذه العادات ونشرها في المجتمع انتماء لحضارتنا وإحياء لتراثنا .

 كل عام وأنتم بخير.. وكل عيد شم النسيم وأنتم بخير.

إلهام أبو الفتح مقال لحظة صدق صدى البلد الفسيخ الرنجة

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