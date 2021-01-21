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محافظات

الكشف بـ 20 جنيها.. وفاة طبيب الغلابة ووكيل طب بنها الأسبق بـ كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:26 ص
وكيل طب بنها الأسبق
وكيل طب بنها الأسبق
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إبراهيم الهوارى
توفي الدكتور أحمد شوقي زغلول، أستاذ الجراحة العامة ووكيل كلية طب بنها الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.




ولقب الطبيب الراحل بطبيب الغلابة لسجله المشرف في خدمة المرضى، فعلى الرغم من أنه تجاوز السبعين عاما إلا أنه لم ينقطع عن مد يد العون لغير القادرين، حيث كان كشفه لا يتعدى 20 جنيها كخدمة ورد جميل لأهل قريته ميت كنانة بمركز طوخ ومسقط رأسه في الوقت الذي واصل عمله في عيادته الرئيسية ببنها بأسعار مناسبة لكل الفئات.


يذكر أن الدكتور أحمد شوقى أحد أساتذة الجراحة الذي تخرج على يديه العشرات والمئات من الأطباء.


من ناحية أخرى، نفى الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى حميات بنها، ما يتردد بشأن وجود نقص أدوية فيروس كورونا بالمستشفى، مؤكدا أن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.


وقال مدير المستشفى إن المستشفى يقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 إلى 5 أيام، ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى ويكون في كيس مغلف خاص به، منوها إلى أن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.


وأكد الدكتور محمد يوسف أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا ويتم إبلاغ الإدارة الصحية بذلك لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة على مدار 14 يوما، مضيفا أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضي ورعايتهم حتى تمام الشفاء.
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