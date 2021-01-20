مدير مستشفى حميات بنها ينفي وجود نقص أدوية مواجهة كورونا

نفى الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها ما يتردد بشأن وجود نقص أدوية فيروس كورونا بالمستشفى مؤكدا أن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.









وأشار مدير المستشفى الى أن المستشفى يقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 الي 5 أيام ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى ويكون في كيس مغلف خاص به، منوها إن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.





وأكد الدكتور محمد يوسف أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا ويتم إبلاغ الإدارة الصحية بذلك لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة علي مدار 14 يوما ، مضيفا أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضي ورعايتهم حتي تمام الشفاء.





من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية تفقد خلالها 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 3 مليارات جنيه.





جاءت الجولة بهدف متابعة المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسليمها وإدخالها الخدمة.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق جديد على الرياح التوفيقي موازٍ لطريق بنها المنصورة بطول 17 كيلو مترا في نطاق مدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يتكون الطريق من 3 حارات مرورية بعرض 16 مترا، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 5 أمتار، وسيتم ربطه بشبكة الطرق القومية (طريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي) من خلال مطالع ومنازل تخدم القادم من القاهرة وبلبيس ومحافظات الدلتا والمتجه إلى المنصورة.





وتابع الجولة بمدينة قليوب، حيث تفقد أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.





وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري وشدد على سرعة الانتهاء منه تسليم المشروع، حيث يمثل الكوبري أهمية حيوية لمواطني سنديون، كما وجه رئيس المدينة بمتابعة المشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليمه في المواعيد المحددة.