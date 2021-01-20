ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مدير مستشفى حميات بنها ينفي وجود نقص أدوية مواجهة كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:31 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
نفى الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها ما يتردد بشأن وجود نقص أدوية فيروس كورونا بالمستشفى مؤكدا أن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى. 


وأشار مدير المستشفى الى أن المستشفى يقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 الي 5 أيام ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى ويكون في كيس مغلف خاص به، منوها إن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.

وأكد الدكتور محمد يوسف أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا ويتم إبلاغ الإدارة الصحية بذلك لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة علي مدار 14 يوما ، مضيفا أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضي ورعايتهم حتي تمام الشفاء. 

من ناحية اخري أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية تفقد خلالها 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 3 مليارات جنيه.

جاءت الجولة بهدف متابعة المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسليمها وإدخالها الخدمة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق جديد على الرياح التوفيقي موازٍ لطريق بنها المنصورة بطول 17 كيلو مترا في نطاق مدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يتكون الطريق من 3 حارات مرورية بعرض 16 مترا، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 5 أمتار، وسيتم ربطه بشبكة الطرق القومية (طريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي) من خلال مطالع ومنازل تخدم القادم من القاهرة وبلبيس ومحافظات الدلتا والمتجه إلى المنصورة.

وتابع الجولة بمدينة قليوب، حيث تفقد أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري وشدد على سرعة الانتهاء منه تسليم المشروع، حيث يمثل الكوبري أهمية حيوية لمواطني سنديون، كما وجه رئيس المدينة بمتابعة المشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليمه في المواعيد المحددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مستشفيات المحافظة لدفع الأعمال بها

آثار القليوبية تكشف مراحل ترميم كوبري قناطر محمد علي.. صور

محافظ القليوبية: إنشاء 400 بالوعة صرف أمطار على الطريق الزراعي

محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وتحرير 25 محضرا للمحال والكافتيريات المخالفة

خلال جولته بمدن قليوب وشبرا الخيمة.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات ويستجيب لشكاوى المواطنين.. والهجان: مواعيد موحدة لرفع المخلفات من الشوارع

محافظ القليوبية يتفقد 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والصرف الصحي والصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. صور

ترشيحاتنا

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي.. واللاعب يودع زملاءه

قصة هزيمة أقوى مصارع على يد النبي محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم