محافظ القليوبية يتفقد 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والصرف الصحي والصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. صور



وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري وشدد على سرعة الانتهاء منه تسليم المشروع، حيث يمثل الكوبري أهمية حيوية لمواطني سنديون، كما وجه رئيس المدينة بمتابعة المشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليمه في المواعيد المحددة.







كما تفقد المحافظ خلال الجولة محطة صرف صحي أبو سنة بتكلفة 22 مليون جنيه، وجار أعمال تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تابع أعمال التوسعات لمحطة مياه قليوب بطاقة ٦٨ ألف متر٣/يوم ونسبة التنفيذ 96%.







وتفقد أيضا توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقليوب وشرق القناطر الخيرية بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 65 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 95%، بالإضافة إلى تفقد المرحلة الثانية بطاقة 135 ألف متر 3/ يوم، وتفقد الأرض التي تم تخصيصها لإقامة المرحلة الثالثة لتصل الطاقة الإجمالية إلى 215 ألف متر 3 / يوم وتخدم المحطة مدينة قليوب وجميع القرى التابعة لها وعدد من القرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية وسيتم تنفيذها خلال عام من استلام الأرض.





كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى لقريتى كفر سليم كفر الحارث والمنشية الجديدة بكوبري الحادثة بالقناطر الخيرية ونسبة التنفيذ 98%، ومشروع الصرف الصحى بعزب عرب مرة وعرب أبو الغيط وعزب الديب ومنشية أبو الغيط وعزبة المهدي بالقناطر الخيرية ونسبة التنفيذ 99%.



كما تفقد أعمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث قام بتفقد المحور بالكامل، ويعد المحور هو الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية، والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، حيث يبلغ طوله 8 كيلو مترات وتم تغطية ورصف 4 كم.



وأعطى محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق، والذي يعد محورا حيويا سينهي التكدسات المرورية بمدينة القناطر الخيرية بالكامل.



واختتم الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفي القناطر الخيرية (ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 سرائر).



كما تابع المحافظ أعمال التنفيذ بمستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، والذى يعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق والمقام على مساحة 1000 متر مربع.



وتفقد محطة صرف صحي كفر أبو جمعة التي تم الانتهاء منها، وجار أعمال تسليمها لشركة مياه الشرب لتشغيلها وتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، كما التقى المحافظ بالمواطنين بالمحطة واستمع إلى مشاكلهم، ومن بينها إنشاء مكتب بريد بالقرية وزيادة عدد الفصول بمدرسة كفر أبو جمعة للتعليم الأساسي لتقليل الكثافة الطلابية بالقرية.