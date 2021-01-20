محافظ القليوبية يتفقد 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والصرف الصحي والصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية تفقد خلالها 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 3 مليارات جنيه.
جاءت الجولة بهدف متابعة المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسليمها وإدخالها الخدمة.
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق جديد على الرياح التوفيقي موازي لطريق بنها المنصورة بطول 17 كيلو مترا في نطاق مدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يتكون الطريق من 3 حارات مرورية بعرض 16 مترا، بالإضافة إلى طريق خدمة بعرض 5 أمتار، وسيتم ربطه بشبكة الطرق القومية (طريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي) من خلال مطالع ومنازل تخدم القادم من القاهرة وبلبيس ومحافظات الدلتا والمتجه إلى المنصورة.
وتابع الجولة بمدينة قليوب، حيث تفقد أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي، حيث كان الأهالي تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.
وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري وشدد على سرعة الانتهاء منه تسليم المشروع، حيث يمثل الكوبري أهمية حيوية لمواطني سنديون، كما وجه رئيس المدينة بمتابعة المشروع وتذليل أي عقبات تعترض تسليمه في المواعيد المحددة.
وتفقد محطة صرف صحي كفر أبو جمعة التي تم الانتهاء منها، وجار أعمال تسليمها لشركة مياه الشرب لتشغيلها وتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، كما التقى المحافظ بالمواطنين بالمحطة واستمع إلى مشاكلهم، ومن بينها إنشاء مكتب بريد بالقرية وزيادة عدد الفصول بمدرسة كفر أبو جمعة للتعليم الأساسي لتقليل الكثافة الطلابية بالقرية.
كما تفقد المحافظ خلال الجولة محطة صرف صحي أبو سنة بتكلفة 22 مليون جنيه، وجار أعمال تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تابع أعمال التوسعات لمحطة مياه قليوب بطاقة ٦٨ ألف متر٣/يوم ونسبة التنفيذ 96%.
وتفقد أيضا توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقليوب وشرق القناطر الخيرية بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 65 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 95%، بالإضافة إلى تفقد المرحلة الثانية بطاقة 135 ألف متر 3/ يوم، وتفقد الأرض التي تم تخصيصها لإقامة المرحلة الثالثة لتصل الطاقة الإجمالية إلى 215 ألف متر 3 / يوم وتخدم المحطة مدينة قليوب وجميع القرى التابعة لها وعدد من القرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية وسيتم تنفيذها خلال عام من استلام الأرض.
كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى لقريتى كفر سليم كفر الحارث والمنشية الجديدة بكوبري الحادثة بالقناطر الخيرية ونسبة التنفيذ 98%، ومشروع الصرف الصحى بعزب عرب مرة وعرب أبو الغيط وعزب الديب ومنشية أبو الغيط وعزبة المهدي بالقناطر الخيرية ونسبة التنفيذ 99%.
كما تفقد أعمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث قام بتفقد المحور بالكامل، ويعد المحور هو الطريق البديل لقرية أبو الغيط - القناطر الخيرية، والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، حيث يبلغ طوله 8 كيلو مترات وتم تغطية ورصف 4 كم.
وأعطى محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق، والذي يعد محورا حيويا سينهي التكدسات المرورية بمدينة القناطر الخيرية بالكامل.
واختتم الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفي القناطر الخيرية (ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 سرائر).
كما تابع المحافظ أعمال التنفيذ بمستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، والذى يعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق والمقام على مساحة 1000 متر مربع.