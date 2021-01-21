البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي وذكرى معركة شدوان

تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بعيدها القومي من خلال وضع إكليل من الزهو على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان المجيدة وحرب ١٩٥٦ و١٩٦٧، وانتصار الفوات المسلحة وأهالي الغردقة من الصيادين وصد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان.





ومن المقرر أن يضع اكليل الزهور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ومدير أمن البحر الاحمر ، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير المساعد، وقيادات محافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ومديرى المديريات ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.





وتعزف الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى، تليه قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.





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