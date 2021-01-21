محافظ كفر الشيخ: تكلفة مستشفى الأورام تقترب من مليار جنيه

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إننا نقوم بتطبيق الخريطة الاستثمارية بشرم الشيخ بالتنسيق بين الحكم المحلى وكافة منظمات المجتمع المدني .





وأضاف جمال نور الدين ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا نمتلك خطط امن الدولة يتم تنفيذها فى قطاع الصحة .





وأشار محافظ كفر الشيخ ، إلى انه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء مؤخرًا ومجموعة من الوزراء للمحافظة ، حيث تم تفقد مستشفى طوارئ الجامعة للدفع بمعدلات التنفيذ .





وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن اهالينا كانوا يعانون من الإنتقال لمحافظة الغربية ، وأن تكلفة مركز كفر الشيخ للاورام يقترب من حوالى مليار جنيه حاليًا ، مؤكدا انه سيكون مفخرة للدولة وترعى شمال الدلتا بالكامل .



