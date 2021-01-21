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محافظ كفر الشيخ: تكلفة مستشفى الأورام تقترب من مليار جنيه

الخميس 21/يناير/2021 - 11:38 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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ريهام فيكتور
قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إننا نقوم بتطبيق الخريطة الاستثمارية بشرم الشيخ بالتنسيق بين الحكم المحلى وكافة منظمات المجتمع المدني .

وأضاف جمال نور الدين ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا نمتلك خطط امن الدولة يتم تنفيذها فى قطاع الصحة .

وأشار محافظ كفر الشيخ ، إلى انه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء مؤخرًا ومجموعة من  الوزراء للمحافظة ، حيث تم تفقد مستشفى طوارئ الجامعة للدفع بمعدلات التنفيذ .

وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن اهالينا كانوا يعانون من الإنتقال لمحافظة الغربية ، وأن تكلفة مركز كفر الشيخ للاورام يقترب من حوالى مليار جنيه حاليًا ، مؤكدا انه سيكون مفخرة للدولة وترعى شمال الدلتا بالكامل .

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أننا نمتلك 4 مستشفيات فى قطاع الصحة ، منها مستشفى فى بلطيم تم تخصيصها للعزل .
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