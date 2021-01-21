الإمارات تطلق حملة لتطعيم كبار السن والمقيمين في دبي بـ لقاح كورونا

أطلقت وزارة تنمية المجتمع في الإمارات، حملة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمتد ليومين، لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا، بمنطقة جميرا ووجهت دعوات لهم للحضور إلى المركز لأخذ اللقاح.





ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، انطلقت حملة التطعيم، أمس الأربعاء، مستهدفة 150 مسنًا سجلوا لأخذ اللقاح في مركز سعادة، إلا أن توفير اللقاح كان متاحًا لجميع الراغبين في أخذه بالمركز، ولكن شرط الانتظار للخضوع للمعاينة الطبية المطلوبة قبل السماح له بأخذ اللقاح، وكذلك الانتظار من 20 إلى 30 دقيقة بعد الحصول على اللقاح، للاطمئنان والتأكد من عدم ظهور أي أعراض تعب تحتاج إلى تدخل طبي.





وبدورها، حضرت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد إلى المركز وتجولت في جميع أرجائه وأعربت عن ارتياحها لتلقي كبار المواطنين اللقاح وإقبالهم على أخذه، داعية جميع أفراد المجتمع للمبادرة والإسراع لأخذ اللقاح، مؤكدة أنه صمام دفاع وأمان ضد الفيروس، والحصول على قدر كبير من الحماية.





ورحبت بوحميد بجميع المشاركين الموجودين لأخذ اللقاح، مثنية على دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير اللقاح، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ الحملة.





وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، تسجيل 3506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 263.729 ألف حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة.



