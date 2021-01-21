الحرف اليدوية: مدينة الذهب والحلي أكبر دعم للعاملين بالقطاع

أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب.









وشددت الغرفة في بيان لها، أنها خاطبت رئاسة الجمهورية نوفمبر 2020 بمخطط كامل لمدينة الحلي، والتي من شأنها أن تضم الصناعة الخاصة بالحلي من ذهب وفضه ومشغولات نحاسية وغيرها، مضيفة إلى أن إعلان إطلاق مدينه الذهب يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.









واضاف من جانبه مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المدينة ستكون علي نحو متكامل كما تعودنا علي الحكومه المصريه، حيث ستوفر المدينة مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.









وأشار "عمران" ، إلي أن الغرفه سبق أن خاطبت رئاسة الجمهورية بمقترح كامل لمدينة الحلي، وفق تنظيم وتخطيط جامع وشامل ومنقح وفق المدن المتخصصة بالعالم، مما يدعم الحرف اليدوية وصناعة الحلي والذهب في مصر، مضيفا "مدينة الذهب من المتوقع أن توفر 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.





وقال إن العمل تم بالتنسيق مع شعبة الحلي، حيث تم تقديم الفكر من جانب رئيس الشعبة محمد سمير وتم صياغة المقترح ليجد النور و مدينة الذهب ستضم معرضا دائما طوال العام، مختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، مشيرا إلي أنه من المفترض أن الدراسات الخاصة بالمدينة انتهت من حيث تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.



