بحضور مستشار الرئيس.. انطلاق احتفالية وضع حجر أساس أكبر عجلة دوارة في أفريقيا بالقاهرة.. شاهد

انطلقت احتفالية وضع حجر أساس أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة"، اليوم والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لتكون مقصدا سياحيا وايقونة للقاهرة بجانب برج القاهرة.



جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووزير السياحة والآثار ومستشار رئيس الجمهورية اللواء امير سيد احمد.



وتعد عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 متر ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.



ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.



وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.



المشروع يأتى مع خطة التطوير الشاملة ومن يستقل العجلة بعد انشاءة سيرى جمال وسحر العاصمة بمواقها التراثية والاثرية والحديثة وكذاك اهرامات الجيزة ليقوم برحلة بين الماضي والحاضر من مكان واحد.



قال احمد متولى رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة اكبر عجلة دوارة في افريقيا ، ان المشروع ياتى بالتزامن مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وسيتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول 2020 .



وتابع ان المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه ويقام على مساخة ٢٠ الف متر مربع ويستهدف ٢.٥ مليون زائر سنويا ، كما سيوفر المشروع ١٢٠٠ فرصة عمل مباشرة و٤ الاف فرصة عمل غير مباشرة.



واكد على وضع دراسة لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة من خلال توفير وسائل نقل مختلفة للوصول للمشروع منها النقل النهري والتاكسي النهري وحافلات عين القاهرة للنقر الحر وتخصيص ساحة انتظار للسيارات تسع ٥٠٠ سيارة فوق الارض على ارتفاع طابقين.



واكد ان المشروع يراعي الاعتبارات البيئية بمنطقة الزمالك من خلال المحافظة على كافة الاشجار والنخيل علاوة على زيادة المساحات الخضراء بنسبة ١٥ % لتصل الى ٧ الاف متر مربع.



واكد ان العجلة تسمح للزائرين برؤية مشاهد القاهرة لمسافة ٥٠ كيلو متر في كافة الاتجاهات ، كما يضم ٤٨ كابينه وسعة ٨ زائرين لكل كابينة .



