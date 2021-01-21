محافظ الدقهلية يصدر قرارات بشأن التوك توك.. اعرف التفاصيل

عقد اليوم الخميس اجتماعًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولى قطاعات المرور والمرافق بنطاق الدقهلية برئاسة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لمناقشة الإجراءات الواجب تنفيذها حيال ضبط حركة مركبات التوك توك بنطاق المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن انضباط حركة التوك توك على الطرق العامة بالمدن

حضر اللقاء هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبدالقادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد والعميد ممدوح الحصى مدير الادارة العامة للمرور، والعميد وائل الشربينى مدير شرطة المرافق ومقدم عمرو الشربينى وكيل ادارة المرور بالدقهلية .



وجّه المحافظ بالتوجيه خلال الاجتماع بسرعة التنسيق للوحدات المحلية بنطاق المحافظة مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المرافق للعمل على تحقيق الانضباط لحركة التوك توك بين الطرق العامة بالمدن بنطاق المحافظة، وذلك من خلال حصر كافة المشكلات المتعلقة بمركبات التوك توك بنطاق المدن والمراكز والقرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص مركبات التوك توك وتنفيذ إجراء لتمييز المركبات نطاق كل وحدة محلية سواء من خلال لون محدد لكل مركز أو من خلال ترقيم يخص المركبات داخل المركز لسهولة الضبط للمخالفين المتنقلين بين المدن على الطرق العامة والرئيسية.





كما تم التوجيه أيضًا بان تقوم الوحدات المحلية بتخصيص مكان داخل كل مدينة ليتجمع به اصحاب التكاتك لسرعة الترخيص والترقيم واعطائه اللون الخاص به، وان تقوم الوحدة المحلية بتوفير مكان اخر "حضانة" لإيداع المركبات التى تم القبض عليها لمخالفتها وأن إدارة المرور بجميع فروعها بالمراكز والمدن هى المعنية بحركة انضباط الشوارع والمركبات بها.





كما تم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية و تشديد الرقابة المرورية بمنع انتقال مركبات التوك توك على الطرق العامة بالمدن وذلك بتطبيق الغرامات المقررة التى تبلغ 2000 جنيه لاول مره وان يتم مصادرة المركبة فورا حال تكرار المخالفة، وعلى الجانب الآخر .





كما تم التوجيه بإعداد دراسة شاملة لتطبيق مقترح استبدال التوك توك بسيارة سوزوكى فان وذلك بمساهمة الجهات المانحة وأنه بتنفيذ هذه المنظومة سيتم القضاء نهائيا على كافة مشكلات التوك توك بنطاق المحافظة.



