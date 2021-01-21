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محافظات

حياة كريمة.. 3 معارض لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث على محدودى الدخل فى الدقهلية

الخميس 21/يناير/2021 - 01:03 م
توزيع الاجهزة الكهربائية
توزيع الاجهزة الكهربائية والاثاث على محدودى الدخل
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همت الحسينى
نظم مكتب مشروعات الأورمان بالدقهلية اليوم الخميس معرض لتوزيع الاجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بقرية ميت محمود مركز المنصورة وذلك لتوفير "حياة كريمة" للأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أن الجمعية نظمت الثلاثاء الماضى معرضين لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمركز ميت غمر وقرية كوم النور مركز ميت غمر، مؤكدا أنه يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.

وأوضح شعبان أن الجمعية ترعى الأسر الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات التنموية كالقرض الحسن وتسليم الكشك وزواج الفتيات اليتيمات وإعادة إعمار المنازل المتهالكة. 

وأضاف أنه بدعم وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وصلنا إلى جميع قرى المحافظة وأقمنا العديد من المشروعات التنموية في المحافظة .

كما تم توزيع كراتين رمضان واللحوم وبطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

حياة كريمة.. 3 معارض لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث على محدودى الدخل فى الدقهلية
حياة كريمة.. 3 معارض لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث على محدودى الدخل فى الدقهلية
حياة كريمة.. 3 معارض لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث على محدودى الدخل فى الدقهلية
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