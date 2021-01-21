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حوادث

تأجيل محاكمة طبيب الميكروباص بالشرقية لـ 25 فبراير

الخميس 21/يناير/2021 - 05:14 م
محكمة
محكمة
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جُنح الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قبل قليل،  قرارًا بمد أجل النطق بالحكم على الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل وسيلة نقل عام "ميكروباص" بمدينة الزقازيق لجلسة الخميس 25 فبراير المقبل.

كانت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق أجلت جلسة اليوم 21 يناير للحكم في القضية المعروفة إعلاميا بطبيب الميكروباص والمتهم فيها أحد الأطباء بالتحرش بفتاة داخل إحدي وسائل النقل العامة والاستمناء علي ملابسه للنطق بالحكم.

وقررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف نيابة قسم ثانٍ الزقازيق وإلغاء قرار إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت تجديد حبسه 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة قسم ثانٍ الزقازيق، قدمت استئنافا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، وسوف يتم عرضه أمام دائرة مغايرة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثانٍ الزقازيق، إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، والمعروف إعلاميا بالقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل فاضح داخل ميكروباص، وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

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