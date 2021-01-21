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برلمان

معركة وعي.. عضو "صحة البرلمان" يحذر من "شائعات كورونا" عبر مواقع التواصل

الخميس 21/يناير/2021 - 06:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من انتشار بروتوكولات علاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فيروس كورونا، وكثير من الشائعات بشأن اللقاحات والمعلومات المغلوطة من غير ذي الصفة في الحديث في هذا الشأن، ما يخلق حالة من الخوف والفزع لدى البعض جراء هذه الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم الترويج لها من غير أهل الاختصاص.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى بيان صحفى له، أن الفترة الحالية تستوجب تثقيف المواطنين حول هذه الجائحة، ولعل الحكومة وبالتحديد وزارة الصحة لم تدخر جهدا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، سواء من خلال حزمة الإجراءات القوية والاحترازية في هذا الصدد.

متابعا: " كورونا معركة وعى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السلاح الوحيد للخروج من هذه الجائحة العالمية، ومطلوب خلال الفترة المقبلة المزيد من التثقيف للمواطنين والتوعية بشأن عدم استقاء المعلومات في هذه الأزمة سوى من خلال المصادر الرسمية.

وأكد عضو لجنة الصحة، أن مصر من الدول التي كان لها باع كبير في التعامل مع هذه الأزمة، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى ضرورة عدم الالتفات للأخبار الكاذبة والاستماع للشائعات فيما يتعلق بفيروس كورونا، لعدم خلق حالة من الفزع والتعامل مع البيانات الرسمية في هذه الأزمة، وعدم الحصول على أدوية وبروتوكولات علاج من تلك المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن الوزارة والمنظومة الصحية تقدم كل الدعم اللازم للمواطنين لتخطي المحنة.
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